´Бобруйскагромаш´ расширяет сотрудничество с Таджикистаном.

В конце сентября представитель холдинга ´Бобруйскагромаш´ принял участие в 16-м заседании белорусско-таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и в двусторонних переговорах с деловыми кругами.
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