Военное обозрение

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«Брюквенная зима»: об одной из главных причин голода в Германии во время Первой мировой войны

«Брюквенная зима»: об одной из главных причин голода в Германии во время Первой мировой войны

Зима 1916-1917 годов является одной из «черных страниц» в истории Германии. В этот период в стране разразился сильнейший голод, жертвами которого стали сотни тысяч человек.

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