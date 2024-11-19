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Ольга Ковитиди: Как мы и ожидали, друзья, у англосаксов проблем полно

Ольга Ковитиди: Как мы и ожидали, друзья, у англосаксов проблем полно

Как мы и ожидали, друзья, у англосаксов проблем полно.А Россией, Путиным, санкциями, войной на Украине они, банально, пытались отвлечь внимание своего народа от собственной бесхозяйственности, да и денег подзаработать.

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