Стрелков потянет за собой крупное дело

Владимир Воюшин Видно власть живёт на страхе! Если бы власть была для народа и была бы реальная поддержка народом, то они бы не творили (более опасных для страны в другом месте, но они богаты и дружны) такое и этим не обозначали свой страх!

Александр Клюянов Я не сторонник И. Стрелкова ни по вопросам имперской формы правления, ни по форме подачи им негативных материалов. НО, вот ведь какой казус. Никто другой, а именно В. Путин создал имперскую систему правления РФ, когда на решение одного лица не может повлиять НИ ОДИН т.н. госорган: ни ГД, ни, тем более, СФ. Арест Стрелкова - это именно проявление воли (?) ОДНОГО гослица, которое посчитало себя оскорблённым. Либерально-имперская демократия в действии.