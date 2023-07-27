Стрелков потянет за собой крупное дело Имперский сегмент "рассерженных патриотов" попал под уголовную профилактику Эта иллюстрация с заседания суда над Игорем Стрелковым стала интернет-мемом.
Стрелков потянет за собой крупное дело
Комментарии
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Владимир Воюшин
Видно власть живёт на страхе! Если бы власть была для народа и была бы реальная поддержка народом, то они бы не творили (более опасных для страны в другом месте, но они богаты и дружны) такое и этим не обозначали свой страх!
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13 час.
Александр Клюянов
Я не сторонник И. Стрелкова ни по вопросам имперской формы правления, ни по форме подачи им негативных материалов. НО, вот ведь какой казус. Никто другой, а именно В. Путин создал имперскую систему правления РФ, когда на решение одного лица не может повлиять НИ ОДИН т.н. госорган: ни ГД, ни, тем более, СФ. Арест Стрелкова - это именно проявление воли (?) ОДНОГО гослица, которое посчитало себя оскорблённым. Либерально-имперская демократия в действии.
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9 час.
виталий панов
Самое примечательное в этой истории то, что все это - прямой результат деятельности гражданского общества. Отсутствием которого либералы "стыдили" нас много лет.А теперь главное,почему не слышат гражданское общество,чтобы закрыть ЕЦ-рассадник идей запада? Всё упирается в ФЗ о наследие президентов.Да был первый президент России,причём предатель!-да хранит бог америку,но не Россию! О каком наследии можно говорить?Выгнать от туда всё это "наследие",чтобы и духа от него не осталось!
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9 час.
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