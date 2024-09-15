У украинцев заканчивается техника. Новые бригады ВСУ получают машины 60-х годов. Сырский обвинил в этом Запад, который задерживает поставки

Новые бригады ВСУ больше не получают ценную иностранную технику, пишет Interia. Украинцы воюют на машинах 60-х годов, броню которых легко пробить.
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