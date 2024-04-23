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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китай продолжает получать подсанкционные ускорители Nvidia, но окольными путя...

Китай продолжает получать подсанкционные ускорители Nvidia, но окольными путя...

Китай продолжает получать подсанкционные ускорители Nvidia, но окольными путями и в составе серверовОсенью прошлого года под действие американских правил экспортного контроля попал широкий ассортимент ускорителей вычислений Nvidia, а также игровая видеокарта GeForce RTX 4090, которую китайские умельцы приспособили для работы в серверных системах.

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