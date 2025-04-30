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Закон, порядок, государство

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Огневую поддержку штурмовых групп осуществили расчёты FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр»

Огневую поддержку штурмовых групп осуществили расчёты FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр»

Комплексное применение беспилотников «Молния-2» вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать различные выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений.

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