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Жителя Приморья обвинили в убийстве отца, спустя 17 лет после его смерти

Жителя Приморья обвинили в убийстве отца, спустя 17 лет после его смерти

В Анучинском районе Приморского края прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своему отцу.

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