Стояногло: "Нынешняя власть не заинтересована в расследовании «кражи века» 

Нынешняя власть не заинтересована в расследовании «кражи века», кражи миллиарда из банковской системы, поскольку есть многие факты о причастности к этому либо соратников действующего руководства страны, либо тех, кто имеет ближайшие интересы.
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