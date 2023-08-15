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Ужесточение контроля за продажей рецептурных лекарств: что изменится и как это повлияет на пациентов

Ужесточение контроля за продажей рецептурных лекарств: что изменится и как это повлияет на пациентов

Ужесточение контроля за продажей рецептурных лекарств: что изменится и как это повлияет на пациентов Елена ГалицкаяС 1 сентября в России вступит в силу новое постановление, которое призвано ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов.

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