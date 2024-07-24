Маск пожалел Байдена из-за публикаций в СМИ

Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал средства массовой информации за быструю смену мнения о президенте США Джо Байдене, ясный ум которого они отмечали меньше месяца назад, а сейчас считают гораздо лучшим кандидатом Камалу Харрис.
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