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Тамбовчан приглашают 4 мая посетить Всероссийские выставки собак всех пород

Тамбовчан приглашают 4 мая посетить Всероссийские выставки собак всех пород

Уже в эту субботу, 4 мая, всех любителей животных приглашают посетить две Всероссийские выставки собак всех пород ранга САС, Чемпион Федерации (ЧРФЛС) "Весенняя заря" (РФЛС) и "Дикое Поле" (Федерация ОАНКО), а также монопородную выставку кавалер кинг чарльз спаниель ранга КЧК.

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