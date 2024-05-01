Тамбовчан приглашают 4 мая посетить Всероссийские выставки собак всех пород

Уже в эту субботу, 4 мая, всех любителей животных приглашают посетить две Всероссийские выставки собак всех пород ранга САС, Чемпион Федерации (ЧРФЛС) "Весенняя заря" (РФЛС) и "Дикое Поле" (Федерация ОАНКО), а также монопородную выставку кавалер кинг чарльз спаниель ранга КЧК.