Украинские СМИ: за убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ

ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин За ликвидацией военкора Владлена Татарского, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и ряда других "врагов" Незалежной стоит Служба безопасности Украины, передает Укринформ со ссылкой на источники.
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