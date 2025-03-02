Новозеландские ученые назвали пять стран, которые выживут в случае ядерной зимы

ВЕЛЛИНГТОН, 2 марта, ФедералПресс. Ученые Университета Отаго из Новой Зеландии проанализировали последствия возможного глобального ядерного конфликта и определили страны, которые смогут сохранить продовольственное производство и приспособиться к экстремальным условиям.
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