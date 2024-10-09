Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

В городе будет организовано 154 площадки фестиваля Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приняли участие в открытии нового выставочного комплекса «Тимирязев Центр», который расположен на севере столицы.