Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

В городе будет организовано 154 площадки фестиваля Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приняли участие в открытии нового выставочного комплекса «Тимирязев Центр», который расположен на севере столицы.
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