В Киеве прогремели мощные взрывы, начался пожар

Мощные взрывы прогремели в пятницу, 20 декабря, утром в Киеве. ТАСС со ссылкой на источники передает, что один очень мощный взрыв был на земле, а еще три мощных последовали за ним, вероятно, от работы системы ПВО.
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