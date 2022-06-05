Женскую велогонку в Британии выиграли двое "мужчин, идентифицирующих себя как женщин". Настоящая женщина смогла завоевать только третье место, а чтобы все поняли, что она таки настоящая, а не как две другие, вышла на подиум со своей дочерью .
Женскую велогонку в Британии выиграли двое "мужчин, идентифицирующих себя как женщин". Настоящая женщина смогла завоевать только третье место, а чтобы все поняли, что она таки настоящая, а не как две другие, вышла на подиум со своей дочерью .
Свежие комментарии