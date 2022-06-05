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Женскую велогонку в Британии выиграли двое “мужчин”

Женскую велогонку в Британии выиграли двое “мужчин”

Женскую велогонку в Британии выиграли двое "мужчин, идентифицирующих себя как женщин". Настоящая женщина смогла завоевать только третье место, а чтобы все поняли, что она таки настоящая, а не как две другие, вышла на подиум со своей дочерью  .

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