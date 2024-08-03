Почти 200 человек остались без жилья после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Почти 200 человек остались без жилья после обрушения здания в Нижнем Тагиле. Из них 21 человек находится в пункте временного размещения, а еще 171 поселился у родственников, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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