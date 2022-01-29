Происшествия

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Полицейские в Оренбургской области побывали в гостях у воспитанников детского сада, где провели День дорожной безопасности

Ребята вместе с полицейскими вспомнили основные знаки дорожного движения и их значение как для водителей, так и для пешеходов.

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