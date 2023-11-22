Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по Газе

Лидер Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержку предложенной СБ Организации Объединённых Наций резолюции, в которой говорится о надобности создания ряда приостановок сражений на территории сектора Газа.
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