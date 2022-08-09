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Массимо Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, безусловно. Абаскаль делает хорошую работу»

Массимо Каррера уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом».  Московский клуб в первых 4 турах нового чемпионата Мир РПЛ набрал 10 очков и делит лидерство в таблице с ЦСКА.

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