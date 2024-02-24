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Петербуржцев призвали быть осторожными из-за сильного ветра

Петербуржцев призвали быть осторожными из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В регионе ввели «желтый» уровень опасности. В Северной столице, согласно данным Росгидрометцентра, с 21 часа 24 февраля до 9 часов 25 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба правительства города.

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