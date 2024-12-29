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Мода и Шоу-бизнес

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Владислав Шапша: «Не вышло из меня гитариста»

Владислав Шапша: «Не вышло из меня гитариста»

Калужский губернатор не будет учиться игре на гитаре. Хотя намерение такое было. Как сообщил в интервью юным журналистам «Клен-ТВ» Владислав Шапша, гитару он купил, но вскоре с мечтой пришлось проститься.

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