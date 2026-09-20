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Царьград

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Berliner Zeitung: Европа готовится к прямому конфликту с Россией

Berliner Zeitung: Европа готовится к прямому конфликту с Россией

В Восточной Европе усиливаются приготовления к возможной эскалации, проходят военные учения, укрепляются границы, разрабатываются планы действий в чрезвычайных ситуациях.

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