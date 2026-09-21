Трамп: Россия утратила контроль над дизельной отраслью

По словам Дональда Трампа, война с Украиной привела к взрывам и временному выходу из строя российских дизельных нефтеперерабатывающих заводов.
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