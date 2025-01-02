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Азамат о зарплатах в ФК «10»: «Самая высокая зарплата в «Десятке» – 230 тысяч рублей. В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч»

«В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч рублей в месяц. В клубе нет футболистов, которые зарабатывают более 230 тысяч.

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