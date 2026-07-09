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Минобороны России показало уничтожение логистики ВСУ в Запорожской области

Минобороны России показало уничтожение логистики ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны России показало, как расчёты БПЛА 25-го отдельного батальона беспилотных систем (БпС) 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из состава группировки войск «Днепр» занимаются уничтожением логистики украиснких оккупантов на Ореховском направлении в Запорожской области.

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