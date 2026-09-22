Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до пяти

Число пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до пяти. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкортостану.
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