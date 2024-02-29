Депутат Бессараб раскрыла, кого ждет повышение пенсии с 1 марта

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. С 1 марта пенсия некоторых граждан будет увеличена. О том, кто будет получать больше, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии