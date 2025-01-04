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Живая Кубань

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    100% ишаки из сразии насыпали.Не прошло и суток...
  • Daddy Bo
    Статья ни о чём, без цели и связи, но с провокационными намёками. К тому же, с элементами неподтверждённого хейтинга.«Иди молчи дальше...
  • Valet
    Ну и где описана причина, согласно заголовка????! Вы что пишите одно то же, что уже известно про уборку пляжа??? Где ...Стали известны ре...

Эксперты определили оптимальное место для возвращения спасенных птиц в природу

Эксперты определили оптимальное место для возвращения спасенных птиц в природу

Эксперты определили оптимальное место для возвращения спасенных птиц в природуОрнитологи-эксперты определили оптимальное место для возвращения спасённых птиц в природу - это участок побережья в районе посёлка Пересыпь, Темрюкского района.

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