Эксперты определили оптимальное место для возвращения спасенных птиц в природу

Эксперты определили оптимальное место для возвращения спасенных птиц в природуОрнитологи-эксперты определили оптимальное место для возвращения спасённых птиц в природу - это участок побережья в районе посёлка Пересыпь, Темрюкского района.
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