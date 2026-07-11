НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил

Ошибка Эрьяна Нюланда привела к голу в ворота Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 . Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс нанес дальний удар на 93-й минуте, и голкипер норвежской команды, по всей видимости, попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот отскочил от 35-летнего футболиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии