После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил

Ошибка Эрьяна Нюланда привела к голу в ворота Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 . Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс нанес дальний удар на 93-й минуте, и голкипер норвежской команды, по всей видимости, попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот отскочил от 35-летнего футболиста.