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Производители БАДов готовятся к IPO, но риски остаются высокими

Российский рынок БАДов демонстрирует активный рост, и производители все чаще рассматривают возможность выхода на IPO.

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