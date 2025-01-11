Может ли отчим стать законным представителем ребенка, если биологический отец не лишен прав: возможные варианты выхода из ситуации

Вопрос о том, может ли отчим стать законным представителем ребенка, если биологический отец не лишен родительских прав, является актуальным и требует внимательного рассмотрения с точки зрения законодательства и практики.
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