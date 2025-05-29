Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Безответно влюбленный подросток устроил резню и поджог во время празднования дня рождения в Байкальске

Безответно влюбленный подросток устроил резню и поджог во время празднования дня рождения в Байкальске

Avia.pro - СМИ Михаил, 17-летний школьник из Байкальска, мечтал о любви и дружбе, но его чувства обернулись страшной драмой.

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