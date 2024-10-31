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Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Немецкий МИД не давал комментариев до самого вечера, а журналисты принялись вычислять, кто так вызывающе проигнорировал Бербок REUTERS  486,7 тыс прочтений Вчера В соцсетях, а потом и во множестве СМИ завирусилось видео: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок спускается из служебного самолета по трапу с красной ковровой дорожкой и… оказывается в одиночестве.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
У  Вас  неверные понятия о ЖЕНЩИНАХ, это же просто ливероколбасная падаль, не надо прятать голову в песок, дерьмо- онО и есть дерьмо!!!
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1 час.
Юрий Кушнарев
у неё на роже написаны дебилизм и вырождение.А насчёт красивой вероятно ирония.
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... кусок дерьма в ее тупой башке никак не определится- еще бы, столько на батуте разрушать башкой плиты перекрытия спортзалов !!!
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1 час.

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