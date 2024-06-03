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Сутер о том, что не выигрывал Кубок Стэнли: «Не думаю, что это определяющий фактор при оценке игрока. Но именно поэтому я продолжаю карьеру»

«Даллас» завершил выступление в плей-офф НХЛ, уступив «Эдмонтону» в финале Западной конференции (2-4, 1:2 в шестой игре).

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