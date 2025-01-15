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Фото Кристины Асмус в купальнике высмеяли в сети фразой «Серега в отличной форме»

Фото Кристины Асмус в купальнике высмеяли в сети фразой «Серега в отличной форме»

Фанаты высмеяли новые фото российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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