Фото Кристины Асмус в купальнике высмеяли в сети фразой «Серега в отличной форме»

Фанаты высмеяли новые фото российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).