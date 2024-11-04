Новая западня от лукавого Джо Байдена: В Харьков вцепятся зубами

Внимание военкоров, экспертов и СМИ приковано к продвижению русской армии в ДНР: взяли Селидово, вот-вот начнутся бои за Покровск.
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