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Песков: Меры по эпидбезопасности Путина в предвыборный период будут соблюдены

Песков: Меры по эпидбезопасности Путина в предвыборный период будут соблюдены

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что меры санитарной и эпидемиологической безопасности главы государства во время предстоящей предвыборной кампании будут соблюдаться.

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