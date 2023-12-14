Песков: Меры по эпидбезопасности Путина в предвыборный период будут соблюдены

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что меры санитарной и эпидемиологической безопасности главы государства во время предстоящей предвыборной кампании будут соблюдаться.
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