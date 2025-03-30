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Защита против дронов: как изменится поле боя в ближайшие 5 лет

Защита против дронов: как изменится поле боя в ближайшие 5 лет

Продолжение статьи о применении БПЛА и новых методах защиты на поле бояПримерно год назад в данной статье я описал применение БПЛА в зоне СВО, в том числе с элементами искусственного интеллекта, а также возможные методы противодействия им.

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