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Всё о женщинах

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Как достигать большего: биология мотивации

Как достигать большего: биология мотивации

Как система наград мозга влияет на наше поведение и помогает строить долгосрочную мотивацию для достижения наших целей? И почему это важно? Николай Якимов, психолог и нейрокоуч, рассказал «Рамблеру», почему важно правильно управлять дофаминовыми стимулами и заботиться о здоровье, чтобы сохранять баланс.

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