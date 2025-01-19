Как достигать большего: биология мотивации

Как система наград мозга влияет на наше поведение и помогает строить долгосрочную мотивацию для достижения наших целей? И почему это важно? Николай Якимов, психолог и нейрокоуч, рассказал «Рамблеру», почему важно правильно управлять дофаминовыми стимулами и заботиться о здоровье, чтобы сохранять баланс.