В Саратове полицейскими из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированного алкоголя

В Саратове оперативниками подразделений УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в реализации немаркированного алкоголя задержаны 6 жителей города Саратова.
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