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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Gladiators с россиянином Дурачьем выиграли 6 из 10 топ-турниров в 2023-м и заработали более 3 млн

Команда из Западной Европы, за которую играет 22-летний россиянин Антон «dyrachYO» Шкредов, проиграла китайской Azure Ray в финале ESL One Kuala Lumpur.

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