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Царьград

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Взрывы в Запорожье: перебои с электричеством и пожар в Шевченковском районе

Взрывы в Запорожье: перебои с электричеством и пожар в Шевченковском районе

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области вновь прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в 22:42 мск.

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