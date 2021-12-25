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Одна сломала каблук, другая — свою жизнь. Судьбы русских супермоделей

Одна сломала каблук, другая — свою жизнь. Судьбы русских супермоделей

26 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Татьяны Сорокко. Она была одной из тех, кого называли «русскими супермоделями» — по аналогии с царившими на подиуме в 90-е западными красотками Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд и др.

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