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Мировое обозрение

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Сибига объяснил отсутствие предупреждения по Киеву особенностью ракеты ВС РФ

Сибига объяснил отсутствие предупреждения по Киеву особенностью ракеты ВС РФ

Главное в тезисах: Разведка не прекращалась: Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что США продолжают передавать Киеву разведывательные данные, несмотря на слухи о возможном сворачивании обмена.

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