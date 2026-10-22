Актёр погиб 30 сентября при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Русский актёр Ефим Старцев, известный по роли охранника Панайотова в сериале «Ментовские войны 9», погиб 30 сентября при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GC Всего две буквы в...
- Кузбассовцы оценя...
- В Самаре более 50...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым