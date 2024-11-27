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Школа стала полноценной работой: Дети тратят на обучение по 10 часов в день. Тревожные сообщения родителей дошли до Госдумы

Школа стала полноценной работой: Дети тратят на обучение по 10 часов в день. Тревожные сообщения родителей дошли до Госдумы

Коллаж Царьграда Число обращений родителей в Госдуму растёт. Они обеспокоены чрезмерной нагрузкой на детей в школах.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Правильно. И родители должны пахать по 18 часов... А буржуи в Монако яйца лизать будут...
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6 час.
СК
Светлана Киселева
👍
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5 час.
СВ
Сергей Васильевич
И все окружение, подобное ему самому. А это - руководство и штат институтов и множества подразделений, создавших в стране несколько видов бизнеса и получения прибыли, независимо от результатов главной задачи: сделать процесс обучения приемлемым для школьников и преподавателей. Учитель с опытом должен занимать должность, как министра , так и директора. Пора гнать в шею из системы всяких &quot;лидеров&quot;, &quot; менеджеров&quot; и  фурсенковых.
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2 час.

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