Разносим врага в хлам: Авиабомбы с УМПК разнесли склад в Сеньково и уничтожили полсотни боевиков ВСУ Юлия СоколоваСамолеты-бомбардировщики Воздушно-космических сил России нанесли точный авиаудар по пункту временной дислокации 115-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины, расположенному в населённом пункте Сеньково Харьковской области.