Подмосковный Уполномоченный помог предпринимателю получить право аренды земли без торгов

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву обратился бизнесмен из Жуковского с просьбой в оказании содействия в предоставлении аренды земельного участка без проведения торгов.
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